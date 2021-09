BREAKING NEWS

Samedi 04 septembre 2021

Lancement ce jour d’une campagne nationale d’envergure de vaccination anti Covid-19.

Jeudi 02 septembre 2021

Internet:Opération de maintenance sur l’un des câbles sous-marins à partir de ce jour jeudi jusqu’au 10 septembre prochain.

Mercredi 01 septembre 2021

Le Professeur Omar Djemli, chef de département médecine de l’université Sétif est décédé ce mercredi à l’age de 67 ans suite à une contamination au Covid-19.

l’acteur de cinéma et de télévision et comédien de théâtre Omar Guendouz est décédé ce matin à l’age de 70 ans.

Lundi 30 août 2021

Covid-19: Mesure de confinement partiel reconduite pour 15 jours de 22H00 à 6H00 du matin pour 40 wilayas (Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal).

Convocation du corps électoral en vue des élections anticipées des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévues le 27 novembre prochain.

Dimanche 29 août 2021

La chambre d’accusation près de la cour d’Alger a décidé ce dimanche de la remise en liberté de l’ancien « député et fils du colonel » AMIROUCHE Nourdine Ait Hamouda.

Vendredi 20 août 2021

Le double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, deux évènements très importants dans le cours de la Révolution du 1er Novembre 1954 est commémoré cette année dans un contexte particulier marqué par la canicule, par les feux de forêt et par la pandémie du Covid-19.

La rentrée scolaire pour l’année 2021-2022 est décalée au 21septembre, prévue initialement pour le 7 du même mois selon le ministère de l’Éducation nationale.

Mercredi 18 août 2021

Fête de Achoura: La journée du jeudi 19 août 2021 chômée et payée.

Bonne Fête à toutes et à tous.

Pluies orageuses se poursuivent sur les wilayas ci-après:Djelfa, Batna, Khenchele,Bbordj bou arreridj, Msila, El bayadh, Laghouat, Tiaret, Souk ahras, Mila, Constantine, Tébessa, Sétif et Oum el bouaghi.

Samedi 14 août 2021

Reconduction des mesures de confinement partiel pour 15 jours dans les 40 wilayas ci-dessous: Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal.

Vendredi 13 août 2021

Deux morts dans un nouvel incendie à Dehamcha au Nord de Sétif.

Suite aux incendies sans précédent à travers tout le Nord de l’Algérie notamment dans la Wilaya de Tizi Ouzou , un élan de solidarité s’est mis en branle dès les premiers appels lancés sur les réseaux sociaux de ce mardi.

Incendies de de la Wilaya de Tizi Ouzou-Lynchage de Djamel Bensmail : Les comités de villages de Larbaa Nath Irathen condamnent et réclament que toute la vérité soit faite sur cet horrible incident.

Jeudi 12 août 2021

Le journaliste Rabah Karèche condamné a un an de prison dont 8 mois ferme.

Incendies de forêts : Le bilan de décès s’est élevé à 69 dont 28 militaires,la piste criminelle est confirmée.

Mercredi 11 août 2021

Nouveau bilan des incendies: 65 victimes dont 28 militaires.

71 incendies déclenchés dans 18 wilayas (Tizi Ouzou, Khenchela, Tebessa, Jijel, Medea, Tiaret, Sétif, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Skikda, Boumerdès, Guelma, Khenchela, Blida, El Tarf et Annaba) ayant fait 42 morts dont 25 militaires , relevant que les premiers indices laisseraient « penser qu’il s’agit d’actes à caractère criminel « .

Lundi 09 août 2021

Bonne fête à toutes et à tous à l’occasion de la journée du 1er Moharam 1443 qui correspond au mardi 10 août 2021.

Mercredi 04 août 2021

Les pouvoirs publics ont décidé ce mercredi de prolonger le confinement sanitaire partiel, de 20H00 jusqu’à 6 H00, dans 37 wilayas ci-dessous, et ce, pour une durée de 10 jours:

Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

COVID-19 : Risque d’une 4e vague en Algérie selon le Professeur SENHADJI.

L’artiste et comédien Saïd Hilmi est décédé ce mercredi à Alger à l’âge de 82 ans des suites de complications liées au coronavirus.

Vendredi 30 juillet 2021

4500 pharmacies seraient mobilisées pour la vaccination.

Internet fixe et mobile: Plus de 43,5 millions d’abonnés au 1er trimestre 2021.

Dimanche 25 juillet 2021

Les pouvoirs publics ont décidé de durcir les mesures de confinement ce dimanche 25 juillet 2021.

Samedi 24 juillet 2021



D’importantes décisions seront annoncées dans les prochaines heures par les pouvoirs publics compte tenu de la situation inquiétante de la pandémie du Coronavirus.

Jeudi 22 juillet 2021

Résultats du Bac 202: Taux de réussite des 5 premières Wilayas

01 Tizi Ouzou 74.29 %

02 Boumerdes 70.81 %

03 Sétif 68.46 %

04 Tipaza 67.10 %

05 Ain Defla 65.28 %

Le comédien , Abdelmalek Boussahel, qui humait le 4e art, a été emporté par le Covid19 ce jeudi à Sétif .

Mardi 20 juillet 2021

Plus de 6000 téléphones appartenant à des citoyens algériens ont été espionnés via le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO.

Ces 6000 personnes sont des personnalités et journalistes.

Dimanche 18 juillet 2021

L’Aïd El Kébir sera célébré le mardi 2021 qui,coïncidera avec le 1er Dhou El Hidja 1442 de l’Hégire.

Bonne Fête à toutes et à tous.

Lundi 12 juillet 2021

L’acteur comédien Farid rockeur, de son vrai nom Farid KESSAISSIA est décédé ce vendredi d’un arrêt cardiaque,à l’âge de 62 ans.

Lundi 05 juillet 2021

Grâce pour « certains » détenus du Hirak, à l’occasion de 59e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Vendredi 02 juillet 2021

Le journaliste et directeur général de la chaîne de télévision El-Badil, Slimane Bekhlili est décédé, vendredi, à l’âge de 58 ans suite à des complications liées au Covid-19.

Jeudi 01 juillet 2021

Entrée en vigueur ce jeudi 01 juillet 2021 de l’obligation d’utilisation exclusive de l’essence sans plomb.

Dimanche 20 juin 2021

Pour la cinquième année consécutive, les pouvoirs publics ont procédé à la coupure de l’Internet pour lutter contre la fraude et le risque de fuite des sujets durant les épreuves du Baccalauréat .

Ceci engendre des pertes financières des entreprises, des ports, des banques, des compagnies d’assurances et aériennes et autres.

Dimanche 13 juin 2021

Le ministère de la Communication a décidé ce dimanche de retirer l’accréditation octroyée à la représentation à Alger de la chaîne télévision d’information française « France24 », suite à « l’hostilité à l’égard de l’Algérie et « non respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu’une agressivité avérée à l’égard de l’Algérie ».

Lundi 07 juin 2021

Les élections locales 2021 seront tenues au mois de septembre prochain.

Vendredi 21 mai 2021

118e vendredi: Manifestation du Hirak empêchée à Alger et dans plusieurs wilayas,en revanche ,marches imposantes à Tizi Ouzou,Bejaia et Bouira.

Conflit israélo-palestinien : Entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza.

Mercredi 19 mai 2021

Célébration du 19 mai 1956 de la Journée nationale de l’étudiant:Une célébration est programmée le 21 mai 2021 au Lycée Mohamed Kerouani ex Albertini de Sétif, une occasion pour inaugurer une stèle en hommage des Chahids du lycée.

Israel-Gaza:Les affrontements continuent, les tractations diplomatiques au ralenti .

Dimanche 16 mai 2021

Après les recommandations du comité scientifique, pour le réouverture partielle des frontières aériennes et terrestres,le conseil de ministres a décidé de rouvrir les frontières aériennes avec une reprise progressive des vols internationaux, suspendus depuis plus d’une année en raison de la pandémie de Coronavirus.

L’armée israélienne a bombardé sans relâche ce dimanche la bande de Gaza, tuant au moins 40 Palestiniens, dont la plupart des enfants,ciblant la maison d’un chef du mouvement islamiste Hamas.

Vendredi 14 mai 2021

Le 117e vendredi du Hirak au deuxième jour de l’Aid a été marqué par les dizaines d’arrestations à Alger et dans plusieurs villes de pays.

Jeudi 13 mai 2021



83 Palestiniens tués dans des raids israéliens depuis lundi, selon un nouveau bilan du Hamas.

Mardi 11 mai 2021

La fin de mois de Ramadan vient d’être annoncée par la commission nationale d’observation de croissant lunaire et la fête de l’Aïd Es Séghir sera célébrée jeudi 13 mai 2021.

Aide’Koume Mabrouk à toutes et à tous.

Mardi 11 mai 2021

Pour le 3e mardi consécutif , la marche estudiantine a été empêchée à Alger,Tizi Ouzou,Bejaia et à Constantine selon plusieurs médias en ligne.

Lundi 10 mai 2021

Israël continue sa vague de répression dans la ville d’El-Qods occupée, ce lundi 10 mai 2021, après un week-end de violences dans le coté Est de la ville.

Les algériens pourront bientôt demander un visa pour la France, l’Italie et l’Espagne via les centres VFS Global, TLS Contact et BLS International.

Dimanche 09 mai 2021

Selon un communiqué du ministère du Commerce,50.042 commerçants seront réquisitionnés à travers l’ensemble du territoire national pour assurer la permanence de l’Aïd Es Séghir.

Samedi 08 mai 2021

L’Algérie célèbre aujourd’hui la Journée nationale de la Mémoire, commémorant l’anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Vendredi 07 mai 2021

Alger et à l’instar d’autres villes algériennes se sont données rendez-vous ce vendredi 07 mai pour le 116e vendredi de Hirak pour les mêmes revendications du 22 février 2019.

Jeudi 06 mai 2021

Grève et contestations: le Gouvernement dénonce des « mouvements malintentionnés ».

De fortes pluies prévues à Sétif et dans plusieurs wilayas.

Mardi 04 mai 2021

Amira Bouraoui condamnée à deux ans de prison ferme ce mardi 4 Mai, par le tribunal de Cheraga.

230 pompiers lourdement sanctionnés après une manifestation.

115e marche des étudiants:Les étudiants ont été empêchés de manifester par un dispositif impressionnant déployé sur les rues d’Alger et selon plusieurs médias des arrestations auraient été signalées.

Lundi 03 mai 2021

Le journaliste franco-tunisien Béchir Ben Yahmed, qui avait fondé il y a une soixantaine d’années « Jeune Afrique », est décédé ce lundi 3 mai à Paris, à l’âge de 93 ans.

Dimanche 02 mai 2021

Plusieurs centaines d’agents de la Protection civile ont marché, ce dimanche à Alger pour porter leurs revendications aux plus hautes autorités du pays en marchant depuis la Place du 1er Mai jusqu’à El Mouradia.

Cette marche a été marquée par l’intervention musclée des agents de la police anti-émeute, engendrant plusieurs blessés parmi les manifestants.

Selon le dernier bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (OMM) , il est attendu ,pluies, et averses orageuses, à partir de ce dimanche,dans les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Bordj Bou-Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi, M’sila, Batna, Khenchela et Tébessa.

Samedi 01 mai 2021

L’islamologue Saïd Djabelkhir constate un retour en force du salafisme en Algérie.

L’héroïne Djamila Bouhired,positive au Covid-19, est hospitalisée à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger.

Vendredi 30 avril 2021

Hirak-115e vendredi:Des milliers de manifestants ont défilé àAlger, Sétif,Bouira, Béjaia, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine,Boumerdes et dans beaucoup d’autres villes du pays en scandant « Indépendance, indépendance”, « Oui pour la chute du pouvoir », « A bas la mafia militaire » et se montrent solidaires avec les étudiants qui ont vu leur marche avortée mardi dernier.

Mercredi 28 avril 2021

Le procureur de la République près le tribunal de Cheraga à l’Ouest d’Alger) a requis 3 ans de prison ferme assorti d’une amende de 300.000 DA dans une première affaire, et un et cinq ans de prison ferme assorti d’une amende de 50.000 DA dans une seconde affaire à l’encontre de la militante, lors de son procès qui s’était tenu, hier, après deux renvois de ce tribunal, selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Mardi 27 avril 2021

114e marche des étudiants : La marche des étudiants à Alger avortée par les éléments de la police.

Lundi 26 avril 2021

Après 18 jours, les 22 manifestants détenus du Hirak à la prison d’El Harrach ont finalement décidé, ce dimanche , de mettre fin à leur de grève de la faim.

Dimanche 25 avril 2021

Le Moudjahid de première heure, l’avocat, l’homme politique et du militant des droits de l’homme, Ali Yahia Abdenour,est décédé ce dimanche à l’âge de 100 ans.

Samedi 24 avril 2021

Au 12e jour de Ramadan, la flambée des prix des fruits et légumes continue sans précédent contrairement aux années passées ,voire aux décennies.

Vendredi 23 avril 2021

Des milliers de manifestants ont marché ce vendredi à Alger,à Sétif et à travers plusieurs wilayas de pays , pour marquer le 114e vendredi de Hirak.

Jeudi

Jeudi 22 avril 2021

Selon Me Fetta Sadat,l’islamologue et chercheur en soufisme, Saïd Djabelkhir, fondateur a été condamné, ce jeudi, à trois ans de prison ferme sans mandat de dépôt, et à une amende de 50 000 DA, par le tribunal de Sidi M’hamed, pour “atteinte à la religion, aux préceptes de l’islam et à des versets coraniques.”

Mardi 20 avril 2021

113e mardi du Hirak :Des milliers d’étudiants son sortis ce mardi à Alger,Tzi Ouzou,Bejaia et Bouira , en réitérant leur soutien aux revendications de Hirak et en rendant un double et vibrant hommage aux martyrs du printemps noir berbère d’ avril 2001 et du 20 avril 1980.

Lundi 19 avril 2021

Le journaliste Rabah Kareche, correspondant du quotidien Liberté à Tamanrasset a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal Tamanrasset.

Dimanche 18 avril 2021

La chanteuse et interprète de la chanson andalouse et de variétés algériennes, Naima Ababsa, est décédée ce dimanche à Alger, à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie.

Samedi 17 avril 2021

15H00 Reprise timide des postiers de la ville de Ain Oulmène après 6 jours de grève et selon la Direction Générale d’Algérie Poste annonce dans un communiqué « les postiers ont repris leur travail au niveau des bureaux de poste dans les différentes régions du

Vendredi 16 avril 2021

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont battu le pavé à Alger et dans de nombreuses villes du pays, notamment à Sétif, Annaba, Oran, Constantine, Jijel, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa en scandant « Algérie libre et démocratique,État civil et non militaire…En rappelant leur attachement aux revendications de base du mouvement populaire du 22 février 2019.

Jeudi 15 avril 2021

Prolongation de confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires à partir du 16 avril 2021 dans 9 wilayas, dans le cadre de le lutte contre le propagation de le covid-19 et 49 wilayas dont Sétif non concernées.

Mardi 13 avril 2021

Des milliers d’étudiants, soutenus par des citoyens, ont marché aujourd’hui ce mardi à Alger,à Tizi Ouzou et Bejaia à l’occasion de 112e mardi du Hirak estudiantin.

Lundi 12 avril 2021

Ramadan 2021 : Les algériens entament ce mardi 13 avril le premier jour de Ramadan sur fond de tensions sur l’huile de table,le lait en sachet et des hausses à vous couper le souffle des fruits,légumes,du poulet, du « poisson » et de la semoule.

Vendredi 09 avril 2021

112ème vendredi de Hirak: Des manifestations ont lieu ce vendredi à Alger,Oran,Tizi Ouzou,Bejaia,Sétif et dans plusieurs wilayas du pays pour un changement radical de régime.

Mardi 06 avril 2021

Des milliers d’ étudiants ont de nouveau marché ce mardi 6 avril à Alger et dans d’autres villes du pays ,en exprimant leur totale solidarité aux personnes arrêtées et ont appelé à leur libération immédiate, ainsi que tous les détenus d’opinion.

Dimanche 04 avril 2021

Libération de nouvelles bandes de fréquences, après celles octroyées aux trois opérateurs de téléphonie mobile en 2020, afin d’améliorer davantage le réseau de l’internet mobile et augmentation du débit internet des clients d’Algérie Télécom selon le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Mercredi 31 mars 2021

Coronavirus : nouvel allègement de confinement en Algérie.

Le délai d’acquisition de le vignette automobile a été prolongé jusqu’au 29 avril prochain, annonce le direction générale les impôts (DGI).

Mardi 30 mars 2021

Des milliers d’étudiants ont marché ce mardi à Alger,à Bejaia et dans d’autres villes du pays selon certains « médias en ligne » en scandant, le changement et le départ de système tout en réitérant le poursuite de Hirak.

Lundi 29 mars 2021

Selon le ministère de la santé,l’Algérie a signé un contrat d’importation d’une quantité d’un million de doses de vaccin russe Spoutnik V contre le Coronavirus.

Vendredi 26 mars 2021

Des centaines de milliers de manifestants sont sortis ce vendredi 26 mars 2021, à Alger ,à Sétif et dans beaucoup d’autres villes du pays pour faire entendre leurs revendications.

Par ailleurs, des manifestants ont été arrêtés seront présentés dit-on devant les différentes institutions juridiques selon médias en ligne.

Certains d’entre eux ont été libérés en fin de soirée, d’autres n’ont pas pu bénéficier de même sort et seraient encore en garde à vue.

Le Pr Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, a indiqué « qu’ il est fort possible » que le taux d’immunité collective des algériens ait dépassé les 50%, ce qui explique la baisse des cas d’infection selon la Radio locale de Sétif ce vendredi.

Mercredi 24 mars 2021

Numéros des nouvelles wilayas fraîchement promues ci-après :wilaya de Timimoune portera donc le numéro 49 ; celle de Bordj Badji Mokhtar, le 50 ; la wilaya de Bel Abbès, le 51 ; Ouled Djelal, le 52 ; In Salah, le 53 ; Guezam, le 54 ; Touggourt, le 55 ; Djanet, le 56 ; El Mghaier, le 57 et pour finir la wilaya d’El Menea, qui portera le 58.

Mardi 23 mars 2021



Pour ce 109ème mardi du Hirak estudiantin, des centaines de personnes ont marché à Alger et dans d’autres villes du pays en scandant la fin du système et jusqu’à ce que le changement se réalise.

Lundi 22 mars 2021

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé ce lundi, le calendrier des examens officiels des trois cycles d’enseignement pour l’année académique 2021/2020 :



La date de l’examen du baccalauréat est ainsi fixée du dimanche 20 au jeudi 24 juin prochain, tandis que la date de l’examen du certificat de l’enseignement moyen est fixée du mardi 15 au jeudi 17 juin 2021, alors que celle de l’examen de fin de cycle primaire, dit communément certificat de 5ème, aura lieu le mercredi 2 juin 2021.

les algériens célèbrent aujourd’hui « La Journée mondiale de l’eau » sous la spectre de la sécheresse,du rationnement de l’eau et de la dégradation du pouvoir d’achat.

Vendredi 19 mars 2021

Des centaines de milliers de manifestants à nouveau dans les rues ce vendredi 19 mars,coïncidant avec le 59e anniversaire du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, à défiler à Alger,Sétif,Constantine,Tizi Ouzou,Bejaia,Bouira,Bordj Bou Arreridj,Annaba,Tlemcen et dans beaucoup d’autres du pays , réclamant avec force « une presse libre et indépendante,le changement radical du système,un état civil et une justice indépendante. »

Jeudi 18 mars 2021

Après une journée de mobilisation de ce mardi, organisée par les retraités de l’armée à Alger, le ministère de la Défense nationale (MDN) a réagi à travers un communiqué, rendu public, ce mercredi 17 mars, annonçant la révision de certains articles du Code des pensions militaires afin de permettre à plusieurs catégories d’anciens militaires, l’examen et la régularisation de leurs dossiers déposés au niveau de ses services.

Une secousse tellurique de magnitude 5,9 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce jeudi à 01 h 04 dans le wilaya de Bejaia et ressentie à Ain Oulmène selon le centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

Mercredi 17 mars 2021

Rym Ghazali, star de la chanson algérienne , est décédée ce mercredi 17 avril 2021 des suites d’une longue maladie à l’age de 34 ans.

Mardi 16 mars 2021

Des centaines d’étudiants ont marché à Alger,à Bejaia et dans d’autres villes du pays ce mardi pour le quatrième mardi de suite depuis la reprise des manifestations du Hirak le 22 février dernier en scandant « État civil et non militaire », « Non aux élections », « Nous sommes les enfants de Amirouche ».

Covid-19 : Le confinement partiel à domicile reconduit dans 16 wilayas.

Vendredi 12 mars 2021

Des centaines de milliers d’algériens sont sortis ce vendredi pour battre le pavé et affirmer leur attachement à leurs revendications pour un changement radical du système,à Alger, à Sétif,à Annaba,à Bouira, à Constantine, à Bordj Bou- Arreridj, à Bejaia, Tizi Ouzou à Oran et beaucoup d’autres villes du pays.

Mardi 09 mars 2021

Des centaines d’étudiants accompagnés de nombreux citoyens, ont entamé leur marche ce mardi dans les rues d’Alger pour réclamer un changement radical du système politique en Algérie.

Lundi 08 mars 2021

Les algériennes « célèbrent » aujourd’hui la Journée internationale de la Femme.

Bonne fête !!!

Vendredi 05 mars 2021

Des centaines de milliers de citoyens sont descendus ce vendredi dans les rues d’Alger , Sétif, Constantine, Annaba, Bordj Bou Arreridj, Djelfa,Tlemcen Tizi Ouzou, Laghouat, Béjaia, Oran, Bouira,Jijel, Ourgla, Laghouat, Oum Bouagui, Tiaret, et beaucoup d’autres villes du pays pour marquer leur rendez-vous des marches hebdomadaires Hirak « Mouvement de protestation populaire »

En effet,dans les quatre coins du pays, la foule scandait : «Dawla Madania, Machi Askaria , l’istiqlal,Algérie libre et démocratique , Silmiya etc..

Mardi 02 mars 2021

Les étudiants sont à nouveau dans les rues d’Alger en reprenant leurs marches hebdomadaires chaque mardi pour réclamer avec leurs mots le départ du système, »Nous sommes des étudiants et non des terroristes » !!!

Le journaliste Saïd Boudour placé sous mandat de dépôt près d’Oran.

Vendredi 26 février 2021

Après avoir réinvesti les rues à l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak du 22 février 2019, des centaines de milliers d’algériens confirment aujourd’hui sans équivoque le retour de la mobilisation populaire à Alger,Tizi-Ouzou, Médéa, Constantine,Tlemcen, Bouira, Sétif,Béjaia et plusieurs autres villes du pays renouant avec les marches du vendredi.

Mercredi 24 février 2021

Un séisme de magnitude 4,8 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mercredi dans la wilaya de Sétif à 02h51 du matin, son épicentre a été localisé à 9km au Sud-Ouest de Rasfa ,ville située à 14 kilomètres au Nord de Ain Oulméne selon le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Dimanche 21 février 2021

L’Algérie compte désormais dix nouvelles wilayas ,Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair et El Menia.

Vendredi 19 février 2021

Plus de trente de détenus d’opinion,le journaliste Khaled Drareni ainsi que le leader du Mouvement pour la jeunesse et le Changement (MJC) Rachid Nekkaz ont été libérés ce vendredi soir dans le cadre d’une grâce présidentielle en faveur du Hirak.

Mercredi 17 février 2021

Énergie: Arrêt de l’importation de l’essence fixée à le fin les 4 premiers mois de l’année en cours, soit fin avril 2021 selon le ministre de l’énergie.

Dimanche 14 février 2021

Allègement des mesures de confinement dues à la propagation de coronavirus.

Vendredi 12 février 2021

Deux années ont passé presque après le début du Hirak du 22 février 2019 « mouvement populaire », si son issue politique est encore incertaine, son inscription dans l’histoire est en revanche actée.

Jeudi 04 février 2021

Allégement des horaires de couvre-feu et la réouverture des espaces fermés ont été rendus possibles grâce à la « stabilisation de la situation épidémiologique » dans le pays,05 jours après le lancement de la campagne de vaccination contre le Coronavirus.

Mercredi 03 février 2021

L’agence de gestion de l’autoroute Est-Ouest annonce le début des travaux d’entretien au niveau du tronçon situé près de la zone industrielle de Sétif.

Vendredi 29 janvier 2021

Une première cargaison du vaccin russe arrivera ce vendredi à l’aéroport militaire de Boufarik et que la campagne de vaccination sera lancée demain samedi symboliquement à partir de Blida,premier foyer de l’épidémie du Covid-19.

Jeudi 21 janvier 2021

Selon l’OMS,près de 60 pays sont désormais officiellement touchés par le nouveau variant britannique de coronavirus.

Mercredi 20 janvier 2021

l’historien français Benjamin Stora a remis, ce mercredi 20 janvier, son rapport sur le question mémorielle algéro-française, selon la présidence française.

Mercredi 06 janvier 2021

Algérie Télécom lancera, à compter de ce mercredi, une opération de maintenance de « quelques jours » sur le câble sous-marin.

Lundi 04 janvier 2021

Le tribunal de Sétif a condamné, aujourd’hui à 3 ans de prison ferme assorti d’une amende l’étudiant et activiste Walid KECHIDA, fondateur d’une « page » Facebook.

Le parquet vous rappelle-ton a requis 5 ans de prison ferme assorti d’une amende de 500 000 DA lors de son précèdent procès , qui a eu lieu le 21 décembre 2020.

Il est poursuivi pour « atteinte à corps constitué, au président de le république, à la force publique dans l’exercice de ses fonctions et aux préceptes de le religion ».

Vendredi 01 janvier 2021

Vœux de la nouvelle année: Je vous présente à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de réussite, surtout de santé et de prospérité.

Que 2021 soit une année remplie de joie, une année pleine d’espoir, avec le bonheur de le vivre au quotidien et de pouvoir le partager.

