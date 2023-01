Archives année 2022 BREAKING NEWS

Samedi 31 décembre 2022

À l’aube du Nouvel An 2023, acceptez de tout cœur mes vœux,à toute la famille et à tous vos proches,les plus chaleureux pour une année exceptionnelle,Santé, Bonheur et Prospérité !!!

Jeudi 29 décembre 2022

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, légende brésilienne du football, s’est éteint ce jeudi à l’âge de 82 ans.

Il a remporté à trois reprises la Coupe du monde de football avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970.

Mercredi 28 décembre 2022

La chanteuse populaire d’origine portugaise Linda de Suza, connue pour son tube « La valise en carton », est décédée ce mercredi à l’âge de 74 ans.

Jeudi 22 décembre 2022

Le nouveau stade de football de Baraki (Alger) portera le nom du défunt président sud-africain, Nelson Mandela, grand ami de l’Algérie (1918-2013).

Dimanche 18 décembre 2022

L’Argentine a été sacrée pour la troisième fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France aux tirs au but (4 tirs au but à 2, 3-3 après prolongation) en finale de la Coupe du monde de football 2022 ce dimanche à Doha (Qatar).

Jeudi 15 décembre 2022

Opposés à la France hier dans la seconde demi-finale de la compétition, les Lions de l’Atlas s’inclinent (2-0) après avoir fourni un bon match.

Coupe du monde de football 2022:Finale dimanche prochain à 16h00 Argentine-France

Mercredi 14 décembre 2022

Coupe du monde de football 2022:L’Argentine a facilement remporté hier soir sa demi-finale de Coupe du monde contre la Croatie (3-0), et rejoint la finale pour la sixième fois de son histoire.

Samedi 10 décembre 2002

Demain l’Algérie commémore le 62e anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960 organisées par les algériennes et algériens pour arracher leur indépendance.

Le célèbre interprète de musique Chaâbi, Aziouz RAIS est décédé samedi soir à Alger, à l’âge de 68 ans.

Jeudi 08 décembre 2022

Selon l’agence officielle IRNA,l’Iran a exécuté ce jeudi matin un homme accusé d’avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran lors des troubles qui secouent depuis près de trois mois le pays.

Iran :Badri Hosseini Khamenei,la sœur du guide suprême de la République islamique d’Iran Ali KHAMENEI dénonce un régime « despotique ».

Lundi 05 décembre 2022

Iran : Après l’annonce de l’abolition de la police des mœurs,par le procureur général, les arrestations liées au port du voile se poursuivent et selon les réseaux sociaux de nouveaux appels à manifester viennent d’être lancés. Pour les manifestantes, c’est une mesure cosmétique !!! Jeudi 01 décembre 2022

Coupe du monde de football 2022:L’arbitre française Stéphanie FRAPPART va devenir la première femme à arbitrer le match opposant le Costa Rica et l’Allemagne de Coupe du monde de football masculine.

Mardi 22 novembre 2022

Coupe du monde de football 2022:L’Arabie Saoudite met fin à une série de 36 matches sans défaite de l’Argentine en la battant par 2-1.

Lundi 21 novembre 2022

La Turquie frappe les régions kurdes de Syrie et d’Irak et L’Iran mène également de nouvelles frappes au Kurdistan irakien.

Dimanche 13 novembre 2022

Une jeune femme de nationalité syrienne est accusée de l’attentat qui a fait au moins six morts et plusieurs blessés ce dimanche à Istanbul, selon la police turque, avoir agi « sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK), en lutte armée contre la Turquie depuis quatre décennies.

Jeudi 10 novembre 2022

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale,la version numérique de tous les livres scolaires du cycle d’enseignement primaire, 44 titres au total, sera disponible, à partir de ce jeudi 10 novembre 2022, et ce à titre gracieux cette année.

Jeudi 03 novembre 2022

Déclaration finale d’Alger adoptée à l’unanimité : Fin du sommet arabe, priorité consacrée à la Palestine.

Sadek Hadjeres, ancien militant du parti du peuple algérien (PPA),du parti communiste algérien (PCA), dirigeant du parti de l’avant-garde socialiste (PAGS) après l’indépendance est décédé jeudi 3 novembre à l’âge de 94 ans.

Brigitte Giraud née à Sidi Belabès (Algérie) est devenue, ce jeudi, la 13e femme à remporter le prix Goncourt, pour son livre « Vivre vite ». Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr au palmarès, et est la première romancière primée depuis 2016, année où Leïla Slimani avait remporté le prix avec « Chanson douce ».



Mardi 01 novembre 2022

Le directeur général du réseau au sein de la Banque d’Algérie,a indiqué lundi que de nouveaux billets de 2.000 DA, ainsi qu’une nouvelle pièce de monnaie de 50 DA seront mis en circulation à partir de ce mercredi.

Lundi 31 octobre 2022

L’ex-président de gauche Luiz Inacio LULA da Silva a remporté l’élection dimanche avec 50,9 % contre 49,1 % face à Bolsonaro.

Une victoire très serrée, saluée dans le monde entier.

Dimanche 30 octobre 2022

1er novembre 1954-1er novembre 2022:La journée du mardi 1er novembre, coïncidant avec la célébration de la fête du déclenchement de la révolution, sera chômée et payée.

En prévision du sommet arabe prévu le 1er novembre à Alger,certains axes routiers de la wilaya d’Alger seront fermés à la circulation vendredi momentanément et par intermittence.

Mardi 25 octobre 2022

Rishi SUNAK « d’origine indienne » a été désigné ce lundi 24 octobre 2022 par le parti conservateur britannique comme le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni.

Cet ancien banquier et ministre des Finances sous Boris Johnson devient le plus jeune premier ministre de l’histoire contemporaine du pays, âgé à peine de 42 ans.

Dimanche 23 octobre

La nouvelle Première ministre Giorgia MELONI de l’extrême droite et ses ministres d’Italie depuis 1946, ont prêté serment au palais présidentiel du Quirinal à Rome.

Lundi 17 octobre 2022

17 octobre 1961-17 octobre 2022: 61 années jour pour jour, des crimes d’état on été commis lors des manifestations pacifiques à Paris pour dénoncer le couvre feu discriminatoire imposé par les « services de sécurité » de Maurice PAPON préfet de Paris de l’époque non encore reconnus à ce jour par la France officielle.

Vendredi 14 octobre 2022

Accord inter-palestinien à Alger.

Dimanche 09 octobre 2022

Feu vert du gouvernement pour l’importation des voitures moins de 3 ans.

Mercredi 05 octobre 2022

Il y a de cela 34 ans,jour pour jour, le 05 octobre 1988, les algériens sont sortis pour exprimer leur mécontentement sur le plan économique,social et politique.

Personne n’attendait qu’une « jeunesse marginalisée » bousculer le régime en place de l’époque.

La fête de Mawlid enabawi 2022 sera célébré le samedi 8 octobre 2022.Beaucoup de familles algériennes se réunissent la veille autour d’un repas traditionnel et y allument des bougies dans chaque chambre.

Bonne fête à toutes et à tous !!!

Samedi 01 octobre 2022

Burkina Faso: Une quinzaine de militaires ont annoncé hier soir à la télévision nationale que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était démis de ses fonctions de président de la transition huit mois après le précédent coup d’État, le capitaine Ibrahim Traoré succède au lieutenant-colonel à la tête du Burkina Faso.

Jeudi 22 septembre 2022

Iran:Depuis la mort de Mahsa AMINI, arrêtée par la police des mœurs chargée de faire respecter le port du voile, les manifestations se multiplient à travers presque tout le territoire iranien depuis 5 jours.

A ce jour ,les heurts ont déjà fait plus de 30 morts.

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi la mort de trois personnes, dont un membre des forces de sécurité, lors de manifestations contre le décès la semaine dernière en détention de Mahsa Amini, une jeune Kurde arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements « inappropriés ». Son foulard a été jugé non conforme à loi islamique en vigueur en Iran.



Samedi 17 septembre 2022

La comédienne Farida SABOUNDJI tire sa révérence, ce samedi 17 septembre 2022 à l’âge de 92 ans.

Mardi 13 septembre 2022

Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc GODARD, un des pères de la nouvelle vague, est décédé « paisiblement » ce mardi à son domicile dans la petite commune de Rolle en Suisse.

Jeudi 08 septembre 2022

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre à 96 ans dans sa résidence de Balmoral, a annoncé la famille royale à 19 h 30.

Samedi 03 septembre 2022

Selon le ministère de l’Éducation nationale, dans un communiqué, le système «par groupes», instauré depuis trois ans, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, ne sera pas reconduit cette année.

Jeudi 01 septembre 2022

Rentrée universitaire 2022-2023:La date de la rentrée universitaire est prévue le samedi 17 septembre 2022.

Mercredi 31 août 2022

Le dernier dirigeant de l’Union soviétique (URSS), Mikhaïl GORBATCHEV, est décédé ce mardi 30 août à l’âge de 91 ans.

En 1985,il avait lancé une vague de réformes politiques et économiques (Perestroïka et Glasnost) visant à moderniser et à démocratiser l’Union soviétique .

Il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix et avait occupé le poste de président de l’Union soviétique, avant de démissionner le 25 décembre 1991, ce qui avait entraîné la fin de l’Union soviétique et la guerre froide

Lundi 29 août 2022

Rentrée scolaire 2022-2023:La rentrée scolaire est fixée le mercredi 21 septembre 2022.

Pakistan: Selon le dernier bilan publié de ce lundi matin,les inondations provoquées par les pluies de mousson ont provoqué la mort de 1 061 personnes.

Samedi 20 août 2022

Les algériennes et les algériens célèbrent le double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du congrès de la Soummam, le 20 août 1956.

Vendredi 12 août 2022

Le dessinateur français Jean-Jacques SEMPÉ, connu pour ses illustrations des aventures du “Petit Nicolas” et ses dessins de presse humoristiques, est décédé ce jeudi à l’âge de 89 ans.

Lundi 08 août 2022

L’actrice et chanteuse australienne Olivia NEWTON-JOHN, star du film « Grease », est décédée à l’âge de 73 ans.

Samedi 30 juillet 2022

Les algériens célèbrent aujourd’hui la nouvelle année de l’hégire 1444, soit le premier jour du mois de Muharram, coïncidant avec le samedi 30 juillet 2022.

Bonne fête à toutes et à tous.

Mardi 26 juillet 2022

Tunisie-Référendum constitutionnel:Le «oui» l’a emporté à une large majorité à 94.6 %.

Lundi 25 juillet 2022

Les Tunisiens sont appelés ce lundi à se prononcer lors d’un référendum imposé par le Chef d’État, Kais SAIED, sur une nouvelle Constitution controversée qui renforce les pouvoirs du président pour en faire un régime présidentiel similaire à l’avant 2011.

Vendredi 15 juillet 2022

La démission du président du Sri Lanka,en fuite acceptée par le Parlement.

Le président du Conseil italien Mario Draghi a annoncé ce jeudi sa démission, prenant acte de la rupture de la coalition gouvernementale après le boycott par le Mouvement 5 Étoiles d’un vote de confiance sur un texte au Sénat.

Jeudi 07 juillet 2022

L’Aid El Kébir sera célébré cette année le samedi 09 juillet 2022.

Bonne fête à toutes et à tous !!!

Mardi 05 juillet 2022

Un parking à étages a été inauguré ce matin près de la gare routière de la ville de Sétif.

Cette infrastructure pouvant accueillir 513 voitures, elle comprend un centre commercial,un restaurant et divers bistrots.

Néanmoins il faut le signaler, Sétif souffre d’un manque d’une station intermodale, d’un autre hôpital,d’un stade et de piscines.

Lundi 04 juillet 2022

L’Algérie célèbre en grandes pompes demain le 60ème anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française.

Samedi 02 juillet 2022

L’artiste-plasticien et directeur de l’École supérieure des Beaux Arts d’Alger (ESBAA), Djamel LAROUK est décédé ce samedi à Alger, à l’âge de 58 ans.

Mercredi 29 juin 2022

Il y a 30 ans était assassiné le Président Mohammed Boudiaf à Annaba.

Lors du sommet de l’OTAN réunie ce mardi à Madrid (Espagne), les Kurdes ont été de nouveau sacrifiés par l’Occident devant l’allié turc autrement dit la Suède et la Finlande sacrifient les Kurdes pour rejoindre l’OTAN.

Mardi 28 juin 2022

Incendies de forêts dans la wilaya de Sétif : 03 morts ,23 autres ont été atteintes de brûlures et plus 150 hectares décimés.

Dimanche 26 juin 2022

Selon le ministère de l’Éducation nationale,les résultats de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) (session juin 2022), seront annoncés aujourd’hui à partir de 16h00.

Vendredi 24 juin 2022

Début des jeux de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens ce samedi 25 juin au 06 juillet 2022 à Oran.

Mercredi 22 juin 2022

Plus d’un millier de personnes ont été tuées dans le séisme qui a frappé le Sud-Est de l’Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi selon les responsables locaux des provinces affectées par ce séisme.

Mardi 21 juin 2022

Le journaliste, essayiste et biographe Abdelaziz BOUBAKIR est décédé ce mardi 21 juin à l’âge de 65 ans.

Colombie : Élection historique de Gustavo Petro, premier président de gauche.

Lundi 20 juin 2022

La langue anglaise sera introduite dès le cycle primaire.

France-Législatives : Une gifle pour le président Emmanuel Macron, la Nupes (Gauche ) réussit son pari et le RN (Extrême droite) fait un score historique.

Vendredi 17 juin 2022

Un avion bombardier d’eau de fabrication russe a été affrété pour une période de trois mois auprès de la Russie ,prêt à intervenir dans des opérations d’extinction des feux de forêts à travers le territoire national.

Dimanche 12 juin 2022

Après la fin des examens du brevet d’enseignement moyen (BEM), aujourd’hui début des épreuves du BAC.

Joe Biden a annoncé qu’il n’avait pas encore pris la décision d’effectuer une visite en Arabie Saoudite mais selon plusieurs médias américains,Joe Biden a l’intention de se rendre à Riyad d’ici la fin du mois de juin afin de rencontrer le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

Pourtant avant son élection, le démocrate avait pourtant jugé que l’Arabie saoudite devait être traitée comme un État « paria » en raison de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Dimanche 05 juin 2022

Alerte à la canicule surtout dans le sud.

Mardi 31 mai 2022

Le sulfureux Pascal PRAUD de la chaine d’information en continu CNews de l’extrême droite accuse Karim BENZEMA pour les débordements lors de la finale de la Champions League entre Liverpool et le Real Madrid a été retardée de plus d’une demi-heure suite à des problèmes d’entrée dans le stade.

Lundi 30 mai 2022

Incendies de forêts: Gel provisoire de l’activité de production du charbon par les pouvoirs publics.

Mardi 24 mai 2022

Reprise progressive des vols de l’aéroport du 8 mai 1945 de Sétif à partir du 02 juin 2022.

Dimanche 22 mai 2022

L’actrice et grande figure de la télévision, du théâtre Chafia BOUDRAA est décédée ce jour à Alger à l’âge de 92 ans.

Mercredi 18 mai 2022

Selon la Direction générale des forêts (DGF),l’Algérie compte affréter, pour cet été, six avions bombardiers d’eau afin de renforcer ses capacités de lutte contre les feux de forêts par voie aérienne.

Fawzi Mansouri, international algérien durant l’épopée espagnole est décédé des suites d’une longue maladie à l’âge de 66 ans.

Vendredi 13 mai 2022

La célèbre journaliste Shireen ABU AKLEH tuée ce mercredi en Cisjordanie et comme d’habitude l’état sioniste d’Israël nie être responsable et accuse les Palestiniens.

Mercredi 11 mai 2022

La journaliste Shireen ABU AKLEH, l’une des plus connues de la chaîne arabe Al-Jazira, a été tuée ce mercredi par un tir de l’armée israélienne alors qu’elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée.

Cette information a été très peu médiatisée par les médias occidentaux.

Dimanche 08 mai 2022

Il y a 77 ans jour pour jour, l’Europe et la France fêtaient la victoire des alliés contre le nazisme, la France avec son armée massacrait,à ciel ouvert à Sétif, Guelma et à Kherrata.

Ce jour,des des milliers d’Algériens sortis manifester pour une Algérie libre et indépendante, un crime contre l’humanité qui reste à ce jour impuni.

Jeudi 04 mai 2022

Le comédien Mohamed HAZIM,est décédé, ce mercredi, à Oran, à l’âge de 70 ans, suite à une longue maladie.

Samedi 30 avril 2022

La date de l’Aïd Es-Séghir doit avoir lieu ce lundi 02 mai 2022 qui marquera la fin de Ramadan.

A toutes et à tous,Bonne Fin de Ramadan & Aide’koume Mabrouke !!!

La Fête du travail est largement célébrée ce samedi en Algérie et à travers le monde est confrontée à une inflation record et un pouvoir d’achat qui ne cesse de se dégrader.

Vendredi 29 avril 2022

Le journaliste Khaled Drareni a été nommé ce jeudi « représentant » de Reporters sans frontières (RSF) pour toute la région Afrique du Nord.

Jeudi 28 avril 2022

Gazprom (Russie) a suspendu ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie, aussitôt l’Union européenne (UE) affirme préparer leur riposte.

Vendredi 22 avril 2022

Le producteur, réalisateur et comédien Jacques Perrin est mort ce jeudi à Paris à l’âge de 80 ans.

Il était est un ami de l’Algérie et avait offert qui avait offert à l’Algérie son Oscar à Hollywood.

Samedi 16 avril 2022

La moudjahida, Juliette ACAMPORA, décédée le jeudi 14-04-2022 à l’âge de 92 ans, a été inhumée ce samedi au cimetière chrétien de Bologhine (Alger).

Mercredi 14 avril 2022

Les candidats libres du BEM (Brevet d’enseignement moyen) et du Baccalauréat peuvent retirer les convocations pour passer les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) à partir du 17 avril sur les sites électroniques de l’Office national des examens et concours (ONEC) selon le communiqué de cet Office.

Lundi 11 avril 2022

Le journaliste et écrivain, Abdmeziem KACI est décédé ce lundi 11 avril à l’âge de 76 ans.

Un grand professionnel et lettré maîtrisant bien l’arabe, le français et le berbère.

Dimanche 03 avril 2022

La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh est décédée ce dimanche matin à Alger, à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie.

Vendredi 01 avril 2022

Ce vendredi 1er avril a lieu la « Nuit du doute » d’observation lunaire permettant de dévoiler la date définitive du début du ramadan 2022-1443 et serait attendu « sans doute » demain samedi 02 avril.

Saha Ramedanekoume !!!

Mercredi 30 mars 2021

Selon le ministère des Transports,un programme supplémentaire pour les vols d’Air Algérie vers les différentes destinations internationales a été enfin validé et sera augmenté graduellement et « revenir à une situation normale dans les prochains mois.

Mardi 22 mars 2022

L’Algérie célèbre aujourd’hui « La journée mondiale de l’eau » et il est temps que notre pays doit lancer à court terme un programme de réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer.

Samedi 19 mars 2022

L’Algérie célèbre ce samedi 19 mars, jour du 60e anniversaire de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le 18 mars 1962 étaient signés les Accord d’Évian entre le gouvernement de la République française et le gouvernement provisoire de la République algérienne.

Dimanche 13 mars 2022

Douze missiles balistiques tirés hors des frontières de l’Irak, et plus précisément de l’Est probablement de l’Iran , ont visé dimanche 13 mars le consulat américain à Erbil, la capitale du Kurdistan d’Irak en représailles après la mort de deux colonels des Gardiens de la révolution, tués lundi près de Damas dans une frappe israélienne.

Samedi 12 mars 2022

L’Arabie saoudite a annoncé ce samedi avoir exécuté en une seule journée 81 personnes accusées de crimes liés au « terrorisme » et silence radio flagrant chez les pays occidentaux et les USA, très « occupés » par la guerre en Ukraine pensent déjà à s’approvisionner à court terme de l’Arabie Saoudite.

Le blogueur saoudien et militant des droits humains Raïf Badawi, devenu un symbole de la liberté d’expression dans le monde, a été libéré ce vendredi après avoir purgé 10 ans de prison pour «insulte à l’islam»

Issu de la gauche radicale,Gabriel Boric, 36 ans, le « futur Salvador Allende » devient le plus jeune président du Chili.

Mardi 08 mars 2022

Guerre en Ukraine: Le Président Volodymyr Zelensky dénonce les « promesses » non tenues des Occidentaux.

La femme algérienne fête aujourd’hui la journée mondiale du 8 Mars dans les quatre coins du pays.

Samedi 05 mars 2022

Une cyberattaque sur un réseau satellitaire, survenue au début de l’offensive russe en Ukraine, a privé d’internet des milliers d’internautes européens et aurait perturbé prés de 8000 éoliennes en Allemagne et en Europe centrale.

Mardi 1er mars 2022

Un immense convoi militaire russe se dirige vers Kiev, une grande bataille se profile à l’horizon.

Dimanche 27 février 2022



Guerre Russie-Ukraine :

Le président Volodymyr Zelensky se dit prêt à des négociations, mais pas en Biélorussie.

L’offensive russe se poursuit en Ukraine.

Vendredi 25 février 2022

Au moins 137 Ukrainiens ont été tués et plus de 300 blessés dans les premières vingt-quatre heures de l’offensive russe.

Mardi 22 février 2022

Les algériennes et algériens « célèbrent », ce mardi 22 février 2022, le 3e anniversaire du mouvement populaire dit « Hirak » qui,ayant poussé à la « démission » de l’ex Président Abdelaziz Bouteflika qui s’apprêtait alors à briguer un 5ème mandat à la tête de l’État.

Vendredi 18 février 2022

L’Algérie célèbre la journée nationale du 18 février du Chahid.

Mercredi 16 février 2022

Djamila BOUPACHA décline sa nomination et ne fera pas partie de « tiers présidentiel du Sénat nommé », a-t-elle indiqué.

Marie-Thérèse Brau, la « sœurette » d’Hussein-Dey est décédée hier à Marseille (France) à l’âge de 88 ans,très connue pour son combat en des démunis et des handicapés à Hussein-Dey et Alger.

Jeudi 10 février 2022

Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida, est mort mardi à l’hôpital américain à Neuilly-sur-Seine (France,Hauts-de-Seine).

Lundi 07 février 2022

La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé l’application à partir de ce dimanche 06 février 2022 , du nouveau barème relatif au calcul de l’Impôt sur le revenu global (IRG) pour les retraités dont le revenu global brut est supérieur à 30.000 DA.

Vendredi 04 février 2022

Éducation : Reprise des cours dans les établissements scolaires à compter de ce dimanche 06 février 2022.

Mercredi 02 février 2022:

Les élus et les autorités locales de la ville de Ain Oulmène ont rendu ce mercredi matin à la cour du lycée Larbi BLILITA de Ain Oulmène un dernier adieu à CHERFAOUI FATIMA (38 ans) épouse d’ABDENACER et ses enfants ,YAAKOUB,(16 ans) MOSSEAB (05 ans),NOUR (08 ans) ,HEMISSI DALILA épouse de LAHCENE et ses enfants MOHAMED (14 ans),KHALED (07 ans) et ADAM (05 ans), péris dans l’explosion hier à Ain Oulmène,leur inhumation aura lieu aujourd’hui mercredi 02 février 2022 à Salah Bey (ville située à 7 kms au Sud de Ain Oulmène).

Mercredi 26 janvier 2022

Le ministère de la Santé a décidé d’autoriser les pharmacies à effectuer les tests de dépistage antigéniques du Covid-19.

Dimanche 23 janvier 2022

Covid-19: Le nombre de cas du nouveau variant Omicron progresse de façon exponentielle depuis prés d’une dizaine de jours .

Quant au taux de vaccination demeure très faible,mettrait à rude épreuve les hôpitaux du pays.

Mercredi 12 janvier 2022

A l’occasion de la nouvelle année Amazighe20972, Assegas Ameggaz à toutes et à tous !!!

Mercredi 05 janvier 2022

L’ artiste et comédien “Mohamed Hilmi”, de son vrai nom Brahimi Mohamed Ameziane, est décédé à l’âge de 90 ans.

