Le président russe Vladimir Poutine a lancé ce jeudi 24 février 2022 le lancement d’une opération militaire sans précédent en Ukraine pour « défendre » les séparatistes de l’Est du pays, malgré le tollé international et les sanctions envisagées par l’Occident.

A ce moment là ,des frappes aériennes de grande ampleur et l’entrée de forces terrestres russes qui auraient déjà fait plus d’une centaine de morts,près d’un millier de blessés et des dégâts importants d’installations militaire et civile aux alentours de la capitale Kiev et dans les grandes villes.

La guerre continue , l’Ukraine remontée et piégée par ses alliés , giflés par V. Poutine

Les sanctions économiques infligées à Cuba, au Venezuela,à la Corée de Nord, l’Iran etc.. n’ont jamais été « une arme économique fiable » dans un monde où chaque pays pense à ses intérêts.

Les alliés de l’Ukraine ne font que menacer par des « mesures économiques stériles » et ne font que « renforcer la suprématie » de la Russie sur les pays limitrophes de l’ex URSS.