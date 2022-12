Coupe du monde de football 2022 : Le Maroc se qualifie en demi-finale, une première pour une équipe africaine

Après avoir battu la Belgique,l’Espagne et le Portugal,le Maroc a une nouvelle fois fait valoir sa « magie footballistique » pour pousser vers la sortie du mondial de football 2022 le Portugal (1-0) et entrer ainsi dans l’histoire de la Coupe du monde de football par la grande porte en devenant la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale après les tentatives du Cameroun, du Sénégal et du Ghana.

Mercredi prochain le Maroc poursuivra son chemin et affrontera la France en demi-finale et tout est possible.

La religion et le sport sont l’opium du peuple

De nos jours, le football est devenu depuis plusieurs décennies l’opium des classes moyennes, la morphine des classes populaires pour beaucoup de pays surtout africains et asiatiques,comme étant le sport le plus pratiqué et regardé dans le monde, connaît ces dernières décennies un véritable boum économique entaché de corruption et d’argent sale.

Les Nouvelles de Ain Oulmène