En prévisions des crues générées par les orages: Nettoyage des avaloirs et des oueds

En prévisions des crues générées par les orages et faisant suite aux dernières instructions du wali de Sétif , des opérations de curage et de nettoyage des oueds secs traversant le Sud-Est et le nord de la ville de Ain Oulmène ont été lancées ce matin,supervisées par madame la chef de Daira et, en coordination avec les services de la commune, l’Office national d’assainissement (ONA), l’Algérienne des eaux (ADE) et la direction des travaux publics (DTP).

Dans beaucoup de quartiers, des avaloirs sont obstrués par des ordures alors que d’autres sont carrément supprimés voire bétonnés par les habitants de certains quartiers, incommodés par les mauvaises odeurs.

L’obstruction des avaloirs a-t-on constaté est due principalement à l’absence de collecte d’ordures ménagères mais aussi à l’incivisme des citoyens.

Ces opérations de curage et de nettoyage sont à saluer mais il faudrait que les services concernés opèrent selon un planning périodique en continu au cours de toute l’année.

Les Nouvelles de Ain Oulmène