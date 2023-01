Fort engouement pour le nouveau Souk hebdomadaire de la ville de Ain Oulmène

Après plusieurs années de tergiversations et en application aux récentes instructions données par les autorités du chef-lieu de wilaya de Sétif, il a été décidé d’ouvrir cet « espace économique » situé à près de deux kilomètres aux abords du périphérique à la sortie Est de la ville ce mercredi de chaque semaine pour les voitures et jeudi pour les maquignons ,fruits ,légumes et diverses pièces de tous genres neuves ou usagées.

Très attendu par la population locale et environnante,un endroit idéal pour trouver sa « perle rare », se procurer des produits nécessaires et dénicher des articles à des prix pour le moins à la portée de tous.

Étant donné que l’ex souk est aujourd’hui délocalisé, un grand soulagement pour les habitants, reste aussi un point noir est celui de l’abattoir qu’il est temps de le délocaliser (affaire à suivre et à relancer auprès des élus de la commune).

Les Nouvelles de Ain Oulmène