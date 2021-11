Les Nouvelles de Ain Oulmène

Depuis près d’’une semaine, plusieurs quartiers de la ville de Ain Oulmène et même à Sétif dit-on enregistrent de grosses perturbations sur le réseau Internet .

Dès les premières heures de la matinée, l’agence commerciale d’Algérie Telecom est prise d’assaut par des dizaines d’abonnés venus réclamer sur les perturbations dans la connexion internet,munis de leur « boite magique » le modem qui m’ont confié sur place, qu’ils n’ont plus de connexion internet depuis plus deux jours comme on dit communément « Lamba Hamra ».

Selon l’un des techniciens, m’a informé « que ça vient d’Alger » , un incident technique survenu lors du basculement vers un nouveau matériel.

Et pour calmer les abonnés, les techniciens avancent que le problème viendrait des modems,donc une reconfiguration est à refaire.

Mais la réalité est autre,c’est la qualité des prestations de service d’Algérie Telecom qui fait défaut et que la situation ne cesse d’empirer depuis « l’augmentation du nombre d’abonnés annoncée en grandes pompes ».

Donc toute une demi-journée à passer dans l’agence commerciale d’Algérie Telecom juste pour reconfigurer le modem et apparemment selon certains c’est le même problème qui persiste.

Heureusement aujourd’hui, il semblerait que la connexion s’est un peu stabilisée et revenue à la normale.