L’acteur algérien Ahmed BENAISSA, à l’affiche de « Goutte d’or » à au Festival de Cannes, est décédé. Sa disparition intervient le jour de la présentation du film à la Semaine de la Critique.

Le cinéma algérien pleure l’une de ses grandes figures. Le ministère de la Culture et des Arts d’Algérie a annoncé le décès d’Ahmed BENAISSA à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue maladie, ce vendredi 20 mai 2022. L’homme de théâtre, l’acteur et metteur en scène, connu pour les rôles dans les films acclamés par la critique tels que Gates of the Sun, Close Enemies et Papicha, était à l’affiche d’un film au Festival de Cannes.

Il incarnait le père de Karim Leklou dans Goutte d’or, le nouveau film de Clément Cogitore (Ni Le Ciel Ni La Terre). L’annonce de sa mort intervient alors que le film était présenté aujourd’hui en Séance Spéciale à la Semaine de la Critique.

(Par Mégane Choquet,allocine.fr,20-05-2022)