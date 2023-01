L’acteur Omar Sy, cible d’attaques pour ses propos sur la guerre en Ukraine

Pour une phrase sortie de son contexte, le comédien français Omar Sy se retrouve au centre d’une virulente polémique en France.

« Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Comme le covid, au début, on a dit : c’est que les Chinois », a déclaré l’acteur en pleine promotion de son dernier film, Tirailleurs, dans un entretien au quotidien Le Parisien le 1er janvier.

« L’Ukraine n’a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j’ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu’il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints », a ajouté le comédien.

Quelques heures après la parution de l’entretien, la députée européenne et ancienne ministre aux Affaires européennes Nathalie Loiseau (Renaissance, parti d’Emmanuel Macron) a réagi en parlant des « 58 militaires français morts au Sahel en luttant contre les djihadistes », soulignant que les Français ont aussi le sentiment d’être « atteints » par ce qui se passe en Afrique.

Le député du Rassemblement national (extrême droite) Julien Odoul a également attaqué Omar Sy, qui vit désormais aux États-Unis :

Charles Consigny, avocat engagé auprès de Valérie Pécresse (Les Républicains, centre-droit/droite) pendant la campagne présidentielle, a qualifié les propos d’Omar Sy de « dérangeants » et d’« ingrats » : « C’est un exilé fiscal, peut-être que lui n’est pas touché par la pauvreté des Français ! »

« Les gens qui savent lire comprennent ce que j’ai voulu dire »

Dans la foulée, plusieurs médias et commentateurs se sont acharnés sur Omar Sy, le traitant d’« ingrat », et lui « rappelant » qu’il « devait tout à la France », comme le montre ce tweet qui résume assez bien l’ambiance sur certains plateaux de télévision en France :

« En vérité, Omar Sy, vous n’avez jamais de mots aimables pour la France à laquelle vous devez tout, vous, l’enfant de Trappes. C’est en France que vous avez grandi, en France que vous avez connu vos premiers succès, que ce soit sur Canal+ ou au cinéma. Ce sont les Français qui vous ont consacré et adoubé dans le palmarès de leurs acteurs préférés. Alors que vous devriez être le plus bel ambassadeur de la réussite française, vous avez choisi, dès que cela vous a été possible, de vous exiler loin de ce pays qui vous a construit et auquel vous devez tout », écrit dans Le Figaro­ Marie-Laure Buisson, présidente d’une fondation d’aide aux familles de soldats.

Mais certains chroniqueurs ont aussi choisi de répondre à ces hostilités, comme le journaliste de BFM TV Laurent Neumann. Ce dernier explique que l’acteur a tout a fait le droit de s’exprimer sur une question qui, finalement, reste évidente sur la différenciation que font les Français entre la guerre en Ukraine et les guerres en Afrique.

Pour le quotidien L’Opinion, la déclaration d’Omar Sy reste pertinente : « Y a-t-il deux poids, deux mesures entre l’Ukraine et d’autres guerres hors d’Europe ? Le sujet, abordé par le célèbre acteur, mérite mieux que de petites polémiques. »

Face à la controverse et aux attaques, Omar Sy a répondu sur le plateau de l’émission Quotidien.

« Comme d’habitude. Les gens qui savent lire comprennent ce que j’ai voulu dire. En fait, il y a un système qui est en place à chaque fois que je sors de ma petite cachette, avec ma petite barbe. On vient me chercher avec des polémiques pour que je rentre dans les explications », a déclaré l’acteur.

« Ce qui est clair, ce n’est pas ce que je dis qu’on attaque, c’est moi. Ce n’est pas un problème, trop tard, les gars. Ce que j’ai dit, je l’ai dit. Je le pense et je l’assume. Ce que je refuse de faire, c’est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis Français », a-t-il ajouté.

Dans un article qui revient sur cette polémique, Le Parisien conclut : « L’interview, particulièrement dans sa version longue diffusée sur notre site, parle d’elle-même. La parole d’un homme sensible aux atrocités, qu’elles soient commises ‘’en Ukraine ou en Iran’’, comme il le dit. »

(Par MEE Published date: Mercredi 4 janvier 2023 – 15:47)