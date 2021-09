Lancement d’une campagne d’envergure de vaccination anti Covid-19

Le nouveau Roman "Colbert" d'Abdelouahab HAMMOUDI est disponible à Ain Oulmène , l'Administrateur AM du Blog "Colbert Hier,Ain Oulmène Aujourd’hui" et du site "Les Nouvelles de Ain Oulmène" se chargera de la commande et de la livraison du roman .

Il est disponible à la libraire Fennec Book au Park Mall de Sétif et disponible également sur AMAZON sur le lien ci-après https://www.amazon.fr/dp/B09B1M3BL7

→N’hésitez pas à me contacter aux e-mails ci-après:

villagedecolbert@yahoo.fr

villagedecolbert@gmail.com

villedeainoulmene@gmail.com

Cordialement.

Prix du Roman : 600,00DA