Le quotidien francophone « Liberté » publie aujourd’hui son dernier numéro

Mercredi 14 avril 2022 Les candidats libres du BEM (Brevet d’enseignement moyen) et du Baccalauréat peuvent retirer les convocations pour passer les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) à partir du 17 avril sur les sites électroniques de l’Office national des examens et concours (ONEC) selon le communiqué de cet Office.