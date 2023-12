Le site « Les Nouvelles de Ain Oulmène » cessera de paraitre d’ici la fin de l’année 2023

Le site « Les Nouvelles de Ain Oulmène » va tirer sa révérence et cessera de paraitre d’ici la fin de l’année 2023 après plus de 10 années d’existence, lancé vous rappelle-on le 14 septembre 2013.

A cet effet, je tiens à remercier tous les lecteurs et lectrices de mon site , vous êtes nombreux (es) à l’apprécier, plus de 500 visites par jour.

Je vous remercie de votre fidélité et de partager toutes mes « passions » que je tenais beaucoup.

Je vous souhaite une année 2024 prospère, pleine de paix et de santé, en espérant que vous continuez à visiter mes blogs « Colbert Hier,Ain Oulmène Aujourd’hui » et le « Musée virtuel de Ain Oulmène et de toute sa région« .



Bonne et heureuse Année 2024,pleine de prospérité,de paix ,de santé et meilleurs vœux à toutes et tous.

Les Nouvelles de Ain Oulmène