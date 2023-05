Les premières pluies mettent à nu les malfaçons du nouveau Souk de Ain Oulmène

Les dernières pluies qui se sont abattues ces jours et qui continuent de s’abattre chez nous ont fait le bonheur des agriculteurs et des responsables des barrages de la Wilaya mais ont mis « à nu » les malfaçons du nouveau Souk de Ain Oulmène et les carences des responsables locaux de la commune .

En effet de nombreux quartiers de la ville aussi bien du centre-ville et des cités, ont été inondés voire coupés momentanément par les fortes pluies abattues en peu de temps par faute de curage des avaloirs.

Il faut le dire,ces premières pluies ont quand même eu le mérite de mettre à nu d’autres malfaçons qu’on ne peut apercevoir en temps normal notamment les route

