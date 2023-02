Les quartiers de la ville de Ain Oulmène soumis à des restrictions d’eau potable en pleine période hivernale

Du jamais vu,un nouveau programme de distribution en pleine période hivernale a été élaboré par les services de l’Algérienne des eaux (ADE) de Ain Oulmène « de 1 jour sur 4 avec une plage horaire entre 4h 00 à 9h00 » au lieu 1 jour sur 3 précédemment, qui concerne l’ensemble des quartiers de la commune de Ain Oulmène.

Après deux années et demi que les grandes installations réceptionnées et mises en service de transfert d’eau depuis la barrage d’El Maouane (Nord de Sétif) vers Ain Arnat,Mezloug,Guellal,Ksar El Abtal,Ain Oulmène et Salah Bey,n’ont pas suffi et montrent bien des insuffisances flagrantes d’étude.

A cet effet,les habitants de la commune de Ain Oulmène galèrent depuis plus de deux décennies de perturbations récurrentes en matière de distribution d’eau potable.

Compte tenu du déficit pluviométrie qui ne cesse de s’aggraver,les autorités locales devraient dores et déjà se rapprocher du ministère concerné pour que la commune de Ain Oulmène soit approvisionnée en eau potable à « court et moyen terme » à partir du projet de la station dessalement d’eau de mer lancé en mois de juin 2022 de la wilaya de Bejaia qui serait réceptionné « si tout va bien » en 2024.

Ainsi, les habitants de la Ain Oulmène continent de s’approvisionner par des citernes et par Jerry-can, le malheur des uns fait le bonheur des autres !!!

Les Nouvelles de Ain Oulmène