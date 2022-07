Plusieurs dizaines de serres en plastique ravagées par les rafales de vent à Bir Haddada et Rmada (Est de Ain Oulmène)

Les violentes rafales enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi à Ain Oulmène,notamment à Bir Haddada et Rmada,villes situées respectivement à 12 et à 30 kilomètres à l’Est de Ain Oulmène , dépassant les 60-80 Kms/h, ont fait des dégâts importants.

Plusieurs dizaines dit-on de serres en plastique de culture de poivron,tomate et autres légumes ont été complètement ravagées,pire d’autres ont été arrachées et emportées par la force des vents.

Les communes de Bir Haddada et Rmada, très réputées pour la culture sous-serre de la tomate, poivron, concombres et autres légumes ont été les plus touchées par ces rafales de vent sans précédent.

On signale aussi, une dizaine d’arbres ont été arrachés ou carrément cassés par la force des vents dans le centre de ville de Ain Oulmène.