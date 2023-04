Près d’une dizaine de restos de la « Rahma » ou « solidarité » ouverts à Ain Oulmène en ce mois de Ramadan

Près d’une dizaine de restos de la « Rahma » ou « solidarité » ont été ouverts à Ain Oulmène, comme à chaque Ramadan, au profit des personnes démunies, des automobilistes, camionneurs de passage et des réfugiés du Sahel (extrême sud de l’Algérie) dont le nombre ne cesse de croître.

Ces restaurants ou « Markèze El Iftar » appelés communément chez nous créés et financés par des associations de bienfaisance et de solidarité locales et par des particuliers souvent fortunés épaulés par des bénévoles.

A noter que les repas préparés à être emportés « loin des regards » servis comprennent une soupe (Charba), un plat de résistance avec viande et des fois un dessert.

Une bonne initiative à saluer, le mieux serait de pérenniser ces actions tout le long de l’année.

Les Nouvelles de Ain Oulmène