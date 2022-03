Quand la guerre en Ukraine dévoile l’hypocrisie de l’Occident !

Depuis quelque temps, le monde entier assiste impuissant et façon imprévisible, aux sautes d’humeur du maître de Kremlin. Ni les sanctions, et encore moins les avertissements occidentaux, n’ont fini par dissuader Poutine de déclencher une guerre contre l’Ukraine.

Kiev subit ainsi depuis quelques jours des attaques d’artillerie jamais vues depuis la seconde guerre mondiale. Des attaques indignes et injustifiées d’un dirigeant sanguinaire qui exhibe honteusement ses biceps à son voisin.

On savait le deux poids deux mesures qu’ont toujours adopté les Occidentaux pour régler les conflits dans le monde. Mais l’on était à mille lieues d’imaginer que l’hypocrisie occidentale pouvait atteindre un tel seuil.

Il aura fallu que Poutine envahisse l’Ukraine pour que le monde occidental se mobilise pour pleurnicher, condamner, et sanctionner la Russie. Ainsi, l’occident qui semble avoir une conception méprisante de la paix et du droit international, est en train d’utiliser toutes les stratégies en leur possession pour faire plier Poutine.

Cette crise ukrainienne montre à nouveau le vrai visage d’un Occident prompt à mettre en œuvre les sanctions les plus dévastatrices jamais infligées auparavant, quand il s’agit de la paix et de la stabilité des pays occidentaux. Mais, comble de la bassesse, ces mêmes Occidentaux ne lèvent pas le petit doigt quand il s’agit de pays arabes, africains, asiatiques ou latino-américains.

« Le monde entier prie pour le peuple ukrainien et demandera des comptes à la Russie », ainsi fut la réaction de Joe Biden,le président américain. Et de nombreux responsables occidentaux partagent la même idée. Mais pourquoi alors le monde entier ne prie-t-il pas pour les peuples palestiniens, irakiens, libyens, syriens, yéménites… ?

Pourquoi le monde occidental ne lève-t-il pas le petit doigt pour faire cesser les tueries et les humiliations dont sont victimes le peuple palestinien? Pourquoi ne pas appliquer le même type de sanctions à ceux là mêmes qui tentent d’effacer la Palestine de la carte du monde et qui ont provoqué ruines et désolation dans les Territoires occupés?

Pourquoi le monde occidental n’a-t-il pas levé le petit doigt quand des tonnes de bombes sont larguées sur l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie?

Encore plus près de nous, l’histoire tragique des Ouïghours. Surveillance extrême, internement arbitraire dans des camps de travail, emprisonnement, contrôle des naissances… Cette minorité musulmane chinoise est la cible de Pékin depuis belle lurette. Et pourtant le monde occidental ferme les yeux et continue de faire des affaires mirobolantes avec Pékin.

A défaut de pouvoir déloger par la force Poutine de l’Ukraine (la Russie n’est pas l’Irak), toutes sortes de sanctions économiques, financières et diplomatiques sont brandies par l’Occident, dont certaines sont mises immédiatement à exécution. Même les sanctions… sportives ne sont pas en reste.

S’il est permis aux joueurs et athlètes israéliens d’assister, comme si de rien n’était, aux compétitions internationales, ce ne sera visiblement plus le cas pour les Russes, du moins pour certains Russes.

Frappé de plein fouet par le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine en raison des liens existants entre Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea et l’État russe, le club traverse actuellement une forte zone de turbulences.

Menacé de lourdes sanctions par le Parlement britannique, le multi-milliardaire russo-israélien-portugais a décidé de céder le contrôle du club. Ce qui pourrait plonger le club londonien dans une crise sans précédent. Les vieilles accointances avec Poutine, même s’il ne fait plus partie du cercle proche, ont eu raison de lui.

De nouvelles sanctions frapperaient des individus dans les cercles du pouvoir (gel des avoirs, interdiction du territoire européen…).

Et s’ajouteront à celles entrées déjà en vigueur, notamment contre des personnalités proches de Poutine. Mais Poutine, en suicidaire aguerri, semble jusqu’à présent s’en tamponner le coquillard.

Et risque de conduire le monde civilisé vers un nouveau désastre sans précédent!

(Par Oumar Diagana Publié le 28 Février, 2022 ,www.espacemanager.com)