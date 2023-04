Ramadan-Aid El Fitr:Fort engouement malgré la flambée des prix

Après la flambée jamais égalée des fruits et légumes, de la volaille, de la viande rouge et des poissons, les ménages se préparent d’arrache-pied pour accueillir comme à l’accoutumée les préparatifs de la fête de l’Aid El Fitr prévu le vendredi 21 avril 2023.

Dores et déjà,les commerçants se frottent les mains et ont réalisé un « chiffre d’affaires » record rien que ces derniers jours et ce en dépit du taux d’inflation qui a percuté bel et bien les prix de l’habillement, des chaussures, des jouets, des basket,des arachides quant aux amandes, pistaches, noix de cajou,autres noix et autres ingrédients de préparation de gâteaux sont devenus un luxe pour l’ensemble des familles algériennes.

Tout a augmenté, à un taux variant entre 30 et 50% voire plus en comparaison avec les années précédentes.

Compte tenu de ces hausses qui donnent le vertige, ont obligé le consommateur algérien « à bien manger peu,à économiser » et à s’orienter vers la friperie à la recherche de prix en adéquation avec son « pouvoir d’achat ».

Bonne fin de Ramadan & Aide’koume Mabrouke à toutes et à tous !!!

Les Nouvelles de Ain Oulmène