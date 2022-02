Sétif-El Eulma : Carambolage de véhicules au niveau de l’autoroute Est-Ouest

Selon des diverses sources concordantes, un carambolage a eu lieu ce dimanche matin le 12 février 2022 à l’autoroute Est-Ouest, sur le tronçon reliant El Eulma à Sétif.

Ce carambolage est dû à un épais brouillard et aussi à l’imprudence des conducteurs en cette période hivernale de brume,s’est produit lorsque des voitures, deux camions et un bus scolaire se sont percutés heureusement il n’y a pas de pertes humaines et de blessés graves