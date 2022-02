Tensions entre la Russie et l’Ukraine : Qu’est-ce qui se cache derrière la crise ?

Dans les années 1990, après la fin de la guerre froide et l’effondrement de l’Union soviétique, l’OTAN a cherché à établir des relations étroites avec les nations d’Europe centrale et orientale nouvellement indépendantes.

Mais les dirigeants occidentaux ne sont pas d’accord et affirment qu’il n’y a jamais eu d’accord officiel sur le non-élargissement de l’OTAN à l’Europe de l’Est et que l’alliance maintient une « politique de la porte ouverte ».

Cependant, le traité est devenu caduc à la fin de la guerre froide et le gouvernement finlandais affirme aujourd’hui que la décision d’adhérer ou non à des organismes internationaux tels que l’OTAN doit être prise par lui seul et non par d’autres pays.