Ain Oulmène-Coronavirus:Luttons ensemble contre la propagation de cette pandémie et restons à la maison

L’Algérie a franchi depuis hier le mardi 14 avril la barre de 2000 personnes contaminées par le coronavirus et enregistre officiellement 2070 cas confirmés et 326 décès, les associations caritatives de Ain Oulmène, se sont multipliées ces dernières semaines pour venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux personnes mises contre leur gré en chômage notamment ceux qui travaillent dans « l’informel ».

Depuis l’avènement de ce maudit coronavirus chez nous, la peur s’est installée à Ain Oulmène,une chaîne de solidarité s’est vite s’organisée et s’est mise en place pour lutter contre la propagation du coronavirus et pallier les « tares » du système de santé.

« L’activité économique » s’est arrêtée et la panique s’est installée,après avoir suspecté 20 personnes qui auraient été contaminées au coronavirus à l’hôpital Mohammed Boudiaf de de Ain Oulmène.

Les associations caritatives activent sans répit et les algériens ont toujours répondu présents dans les moments difficiles en faisant don, de denrées alimentaires, de matériel de protection, de gels hydroalcooliques, et de produits de nettoyage.

Par ailleurs, le laboratoire « DHIA »,sis à Salah Bey, ville située à 7 kilomètres au Sud de Ain Oulmène s’est mis à fabriquer du gel hydroaloolique , une initiative à saluer et selon une source digne foi,ce laboratoire aurait fait un don d’un lot important de gel hydroalcoolique à l’hôpital de Ain Oulmène et aux services spécialisés.

Reste que nous tous, il faut le dire « on n’est pas discipliné » malgré les campagnes de sensibilisation sans cesse martelées par les autorités locales,les réseaux sociaux et les médias lourds ,le mot d’ordre: « Restez Chez Vous », les gens continuent à circuler sans but et tout en ne respectant pas la distanciation sociale.

Faisons ensemble un effort, restons à la maison et disciplinés.